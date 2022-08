Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und der kanadische Energieminister Jonathan Wilkinson unterzeichneten das Deutsch-Kanadische Wasserstoffabkommen am Dienstag in Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador. Dabei waren auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Premierminister Justin Trudeau, wie das Bundesumweltministerium mitteilte.