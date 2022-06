Die Verträge für rund 3,7 Millionen Beschäftigte in den Kernbranchen der deutschen Industrie laufen Ende September aus. Eine exakte Tarifforderung will der Bundesvorstand der Gewerkschaft am 11. Juli aufstellen. In separaten Tarifverhandlungen in der nordwestdeutschen Stahlindustrie fordert die Gewerkschaft für die 68 000 Beschäftigten unter anderem 8,2 Prozent mehr Lohn.

Hofmann widersprach in dem Interview der Darstellung, deutliche Lohnsteigerungen könnten eine Lohn-Preis-Spirale auslösen. Das sähe man schon daran, dass die IG Metall die zwei Prozent EZB-Zielinflation zum Maßstab nehme und nicht die aktuelle Inflation von fast acht Prozent. »Denn dann wäre unsere Forderung zweistellig.«.