Zwar will die Politik die Bürger zumindest bei den Energiepreisen entlasten, für viele Menschen in Deutschland wird dieses Jahr wohl dennoch deutlich teurer als die vergangenen – und damit auch das Weihnachtsfest. Zumindest die Preise für Weihnachtsbäume sollen sich nach Verbandsangaben aber kaum verändern. »Die Preisspanne wird in etwa so ausfallen wie 2021«, sagte der Vorsitzende des Bundesverbandes der Weihnachtsbaumerzeuger, Eberhard Hennecke, der »Neuen Osnabrücker Zeitung«. Der Grund sei eine außergewöhnlich gute Ernte.