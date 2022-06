Malpass nannte auch die Corona-Lockdowns in China und gestörte Lieferketten als Risiken für die Weltkonjunktur. In ihrem Bericht wies die Weltbank zugleich warnend darauf hin, dass die Zinserhöhungen Ende der 1970er-Jahre im Kampf gegen die damals starke Inflation so kräftig ausfielen, dass sie 1982 eine weltweite Rezession ausgelöst hätten. Auch habe dies Finanzkrisen in Schwellen- und Entwicklungsländern nach sich gezogen.