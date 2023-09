Erdoğans neues Team

Damit spielt die Weltbank auf einen Kurswechsel an, den die Türkei in der Wirtschaftspolitik vollzogen hat. Bis zu den Präsidentschaftswahlen im Mai hatte Präsident Recep Tayyip Erdoğan mit – vorsichtig formuliert – unorthodoxen Ansätzen in der Geldpolitik Liraverfall und Preisauftrieb befeuert. Nach der Wahl aber setzte er ein Team international anerkannter Wirtschaftsexperten ein, darunter Finanzminister Mehmet Simsek und Zentralbankchefin Hafize Erkan.