Der Internationale Währungsfonds ( IWF ) hat seine Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft gesenkt. Für 2022 wird nur noch mit einem Wachstum von 3,6 Prozent gerechnet, 0,8 Prozentpunkte weniger als noch im Januar angenommen. In der Prognose erwartet der IWF für die Eurozone ein um 1,1 Prozentpunkte geringeres Wachstum von 2,8 Prozent. In Deutschland soll das Bruttoinlandsprodukt (BIP) demnach nur noch um 2,1 Prozent steigen , 1,7 Prozentpunkte weniger als noch im Januar.

Wie der IWF mitteilte, gehe die Senkung der Konjunkturprognose vor allem auf die schlechteren Aussichten für Russland und die Europäische Union zurück. Russland steht infolge der harten westlichen Sanktionen vor einer tiefen Rezession, was rund 0,3 Prozentpunkte der Herabstufung ausmacht. Weitere rund 0,2 Prozentpunkte gehen auf die trüberen Aussichten in Europa zurück »wegen der indirekten Effekte des Kriegs«.

»Gerade als eine dauerhafte Erholung von der Pandemie in Sicht war, brach der Krieg aus und machte jüngste Forschritte potenziell zunichte«, erklärte IWF-Chevolkswirt Pierre-Olivier Gourinchas in einem Blogeintrag.

Die neue Prognose erfolgt im Rahmen der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington, dafür reisten aus aller Welt Finanzminister, Zentralbanker sowie Vertreter der Finanzwirtschaft und der Entwicklungszusammenarbeit an. Bereits am Montag hatte die Weltbank ihre Prognose für das Weltwirtschaftswachstum auf 3,2 Prozent gesenkt. Es war erwartet worden, dass der IWF ebenfalls eine Senkung seiner Prognose verkündet.

Rohstoffexporteure mit positiven Aussichten

Positivere Aussichten haben angesichts steigender Preise 2022 derzeit nur die Volkswirtschaften großer Rohstoffexporteure, hieß es. »Russland ist ein wichtiger Lieferant von Öl, Gas und Metallen und – zusammen mit der Ukraine – von Weizen und Mais. Ein geringeres Angebot dieser Rohstoffe hat ihre Preise scharf nach oben getrieben«, erklärte Gourinchas. Der Anstieg der Benzin- und Lebensmittelpreise werde weltweit vor allem Haushalte mit niedrigem Einkommen treffen.