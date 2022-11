Die Aussichten für die Weltwirtschaft sind nach Angaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) noch schlechter als im vergangenen Monat prognostiziert. Der globale Kreditgeber senkte die Wachstumsprognose für 2023 auf 2,7 Prozent gegenüber 2,9 Prozent im Vormonat, teilte der Währungsfonds am Sonntag mit. Die jüngsten Indikatoren »bestätigen, dass die Aussichten düsterer sind«, insbesondere in Europa, heißt in einem Blog des IWF, der für das G20-Gipfeltreffen in Indonesien vorbereitet wurde.