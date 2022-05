Weltwirtschaftsforum in Davos George Soros fordert Gasboykott gegen Russland

Europa sei beim Thema Gas in einer stärkeren Position, als allgemein gedacht werde, sagte Soros auf eine Frage des SPIEGEL am Rande des Weltwirtschaftsforums. Russland könne diesen Rohstoff wegen fehlender Pipelines nicht einfach an andere Länder wie China verkaufen; zudem seien die russischen Reservoirs bereits gut gefüllt.

Soros erzählte, dass er am Dienstag einen Brief an Italiens Premier Mario Draghi geschickt habe, in dem er für das Gasembargo plädiert. »Wenn er [Draghi, d. Red.] die Idee unterstützt, wird Europa sie unterstützen«, sagte Soros.

Skeptisch äußerte sich der 91-Jährige gebürtige Ungar über den von der EU geplanten Boykott russischer Erdöllieferungen. Anders als Gas lasse sich Öl vergleichsweise leicht im großen Stil verschiffen, sagte Soros. Entsprechend einfacher wäre es für Putin, diesen Rohstoff an andere Abnehmer zu verkaufen, allen voran nach China.