»Transfette sind toxische Substanzen, die töten«, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. »Es ist an der Zeit, sie ein für alle Mal aus Lebensmitteln zu verbannen.« Die WHO rief Regierungen, die dies noch nicht getan haben, auf, die Zulassung von Transfetten drastisch einzuschränken. Länder mit großer Krankheitsbürde seien unter anderem Ägypten, Pakistan und Südkorea. Positive Entwicklungen bescheinigte der Bericht Argentinien, Bangladesch, Indien, Paraguay, Philippinen – und auch der Ukraine. Zugleich forderte die WHO große Lieferanten von Ölen und Fetten auf, industriell hergestellte Transfette aus Produkten zu entfernen, die weltweit an Lebensmittelhersteller verkauft werden.