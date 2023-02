Großes Potenzial für Nord- und Südafrika

Deshalb empfehlen die Autoren, rasch Energiepartnerschaften mit den größten Produktionsländern aufzubauen. Die Länder Nordafrikas sind dabei eigentlich ideal, weil sie sich nah an dem Kontinent befinden und ein gewaltiges Wasserstoffproduktionspotential besitzen. Das Gas könnte sogar direkt per Pipeline nach Europa kommen und müsste deshalb nicht erst aufwendig in Derivate wie Ammoniak umgewandelt und per Schiff antransportiert werden. Allerdings sieht Deloitte bei der Mehrheit der Staaten politische Probleme und Instabilität, was das Potenzial für Europa wiederum einschränkt. In dieser Hinsicht eigneten sich neben Lateinamerika, insbesondere Namibia und Südafrika als Lieferanten. Die Beziehung, so empfehlen die Berater, sollte künftig anders sein als derzeit mit den Exportländern von Öl und Gas. Sie sollte zu einem »gegenseitigen Vorteil« sein und wirtschaftliche Entwicklungshilfe mit einschließen.