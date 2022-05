EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat vorgeschlagen, künftige Wiederaufbauhilfen für die Ukraine angesichts des EU-Beitrittswunsches des Landes an Reformen zu koppeln. »Wir werden sowieso den Wiederaufbau der Ukraine mitfinanzieren müssen«, sagte von der Leyen am Donnerstag in der ZDF-Sendung »maybrit illner". Dann sei es ihrer Ansicht nach sinnvoll zu sagen: »Ja zu Investitionen, aber gleich mit den notwendigen Reformen, zum Beispiel gegen Korruption oder zum Beispiel für den Aufbau der Rechtsstaatlichkeit. Das will die Ukraine auch, ich habe das heute Morgen noch einmal mit Präsident (Wolodymyr) Selenskyj besprochen.«