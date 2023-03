Als die Parlamentarier etwa im Madrider Finanzministerium nach Details der geförderten Projekte fragten, wurden sie an die autonomen Regionalregierungen verwiesen, an die das Geld weitergeleitet worden war. Dort wiederum beklagten sich die Fachleute über den Wust an Brüsseler Auflagen und Vorschriften, der die Beamten genauso zu überfordern droht wie die Klein- und Mittelstandsbetriebe, für die das Geld gedacht ist. »Die Vergabeprozesse müssen unbedingt einfacher und praxisnäher werden«, fordert Ausschuss-Chefin Monika Hohlmeier, CSU. »Zudem gilt es, die Vertreter der autonomen Regionen sowie die Organisationen der Wirtschaft, der Gewerkschaften und der Zivilgesellschaft früher in die Planung der Projekte einzubinden.« Das, so sagt sie, »beschleunigt die Umsetzungsprozesse, steigert die Qualität und verbessert am Ende auch die Kontrolle«.