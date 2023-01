Der österreichische Kaufhausinvestor René Benko ist mit neun weiteren Angeklagten in Wien vom Vorwurf der politischen Korruption freigesprochen worden. Die Geschworenen kamen am Montag zum Schluss, dass ausreichende Beweise fehlten. Die Anklage hatte den Vorwurf erhoben: Demnach habe ein ehemaliger Wiener Gemeinderat von mehreren prominenten Immobilienunternehmern und Managern Spenden für ein Schulprojekt in Südafrika angenommen und sich im Gegenzug für deren Immobilienprojekte eingesetzt.