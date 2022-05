Man sieht sie nicht, man hört sie nur: die ersten »Rammschläge« für Deutschlands Unabhängigkeit von russischem Gas. An diesem Anleger bei Wilhelmshaven soll das bundesweit erste LNG-Terminal entstehen. Also ein Umschlagplatz für Liquefied Natural Gas – Flüssigerdgas.

Robert Habeck, Bundeswirtschaftsminister (Grüne):

»Wir haben eine gute Chance, das zu schaffen, was, ich würde sagen, eigentlich in Deutschland unmöglich ist: Innerhalb von zehn Monaten, etwa zehn Monaten, ein LNG-Terminal zu errichten und es anzuschließen an die deutsche Gasversorgung.«

Erdgas wird zu LNG, wenn man es auf -161 Grad Celsius abkühlt. Flüssig braucht es 600-mal weniger Platz als gasförmig. Dadurch können rentable Mengen auch per Schiff oder Zug transportiert werden.

Um solche Lieferungen dann aber zu speichern und ins deutsche Gasnetz einzuspeisen, braucht es Terminals. In Wilhelmshaven geht es dabei im Wesentlichen um einen Anleger. Denn anders als an anderen Standorten plant die Bundesregierung hier mit einer schwimmenden Station.

Sogenannte FSRUs, »Floating Storage and Regasification Units«, also eine Art Tanklagerschiffe, sollen den LNG-Umschlag schon kommenden Winter möglich machen – bevor feste Terminals fertig sind. Deutschland plant mit insgesamt vier solcher Schiffe.

Robert Habeck, Bundeswirtschaftminister (Grüne):

»Am Ende wären am Ende des Winters die Speicher leer, aber dann hätten wir weitere zwei LNG-Terminals und könnten die sofort wieder auffüllen. Das ist der Plan, um auch unabhängig von der Erpressbarkeit durch Russland zu sein. Und mit dieser Geschwindigkeit und dieser Konzentration und dieser Bereitschaft, auch kreative Wege zu gehen, sollten wir weitermachen.«

Umweltorganisationen ist diese Geschwindigkeit allerdings ein Dorn im Auge. Sie befürchten die Zerstörung eines Unterwasserbiotops und die Gefährdung von Schweinswalen durch Schallbelastung.

In den zehn Monaten bis zur geplanten Einweihung des Terminals wird es tatsächlich noch einige Rammschläge geben. Insgesamt 150 Stahlpfähle, jeder einzelne 150 Meter lang, müssen die Arbeiter bis dahin in den Nordseeboden treiben.