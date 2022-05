So will die Regierung erreichen, dass künftig zwei Prozent der Landesfläche in Deutschland für Windenergie ausgewiesen werden. Das wird bisher in den allermeisten Ländern bei Weitem nicht erreicht. Das liegt auch an den teilweise strengen Abstandsregelungen. In Nordrhein-Westfalen muss beispielsweise ein Abstand von 1000 Metern eingehalten werden. In Bayern gilt, dass der Abstand eines Windrads zur nächsten Siedlung im Regelfall das Zehnfache der Bauhöhe des Windrads betragen muss, wodurch der Windkraftausbau in dem Bundesland seit mehreren Jahren fast zum Erliegen gekommen ist. Brandenburg bereitet derzeit eine ähnliche Regel wie in Nordrhein-Westfalen vor.