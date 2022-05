Weg von den fossilen Energieträgern Öl, Gas und Kohle, hin zu erneuerbaren Energien, die Finanzminister Christian Lindner (FDP) im Kontext des russischen Angriffskriegs in der Ukraine als »Freiheitsenergien« bezeichnete: Diese Verschiebung verliert zumindest in Bezug auf die Windkraft an Land in Deutschland immer mehr an Schwung. Wie der Bundesverband Windenergie mitteilte, gingen im ersten Quartal 99 Windräder mit einer Leistung von insgesamt 407 Megawatt neu ans Netz – 23 Prozent weniger als im Vorjahresquartal.