Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) schließt nicht aus, dass Deutschland bei der Abstimmung über einen europäischen Gaspreisdeckel an diesem Montag überstimmt werden könnte.

»Wenn es so kommt, werden wir damit leben müssen«, sagte Habeck am Rande eines Sondertreffens der für Energie zuständigen EU-Minister in Brüssel. »Das wäre natürlich ein Ergebnis, das nicht wünschenswert ist.« Er strebe an, sich gemeinsam zu einigen.