Eigentümer kommen bei Firmenpleiten erst zum Zuge, wenn alle Gläubiger befriedigt sind – in der Praxis so gut wie nie. Jaffés Rechtsanwalt hatte in der Verhandlung Anfang Oktober erklärt, eine Anerkennung von Aktionärsansprüchen wäre ein »perverses Ergebnis« des Insolvenzverfahrens, das die Gläubiger schützen solle. Sie bekämen damit zwei Drittel weniger. »Sie zahlen also die Zeche.«

Es ist nicht der erste Rückschlag für die Anteilseigner. Bereits im Mai hatte dasselbe Landgericht die Wirecard-Bilanzen der Jahre 2017 und 2018 für nichtig erklärt. Hinfällig wurden damit auch die Dividendenbeschlüsse für die beiden Jahre. Damit könnte Jaffé, der das Urteil erwirkt hatte, die Dividenden für die beiden Jahre von den Aktionären zurückfordern. Insgesamt geht es dabei um rund 47 Millionen Euro.