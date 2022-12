Die angeblichen TPA-Partner Al Alam in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten, PayEasy auf den Philippinen und Senjo Payment in Singapur seien von Mitgliedern der Bande gesteuert worden, sagte Bühring. Der PayEasy-Chef sei tot, gegen den Senjo-Chef werde noch ermittelt. Al Alam sei faktisch vom Angeklagten Oliver Bellenhaus kontrolliert worden. Dieser habe regelmäßig Abrechnungen und Saldenbestätigungen bei Chefbuchhalter Stephan von Erffa eingereicht, der ebenfalls auf der Anklagebank sitzt. Die Zahlen habe Bellenhaus auf Wunsch der beiden anderen Angeklagten gefälscht. Dabei habe er sich an den Finanzzielen von Vorstandschef Braun orientiert und sich bei von Erffa regelmäßig rückversichert.