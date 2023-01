Seine Beteiligung am mutmaßlichen Wirecard-Milliardenbetrug hat dem Ex-Manager Oliver Bellenhaus nach eigenen Worten 4,8 Millionen Euro eingebracht. Diese Summe erhielt der von 2013 bis 2020 in Dubai tätige Bellenhaus demnach als Einmalzahlung, aus Firmengeldern abgezweigt und an der Gehaltsbuchhaltung vorbei. Sein ursprüngliches Monatsgehalt bezifferte er am Donnerstag im Wirecard-Strafprozess auf 13.000 Euro.