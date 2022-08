Düstere Stimmung Wirtschaft der Euro-Zone schrumpft auch im August

Einer Analyse des Ifo-Instituts zufolge wird auch der private Konsum im weiteren Verlauf des Jahres als Konjunkturmotor ausfallen. »Die Inflation frisst die zusätzlichen Ersparnisse der Deutschen auf. Die Sparpolster aus der Coronazeit sind bei vielen Haushalten nunmehr abgeschmolzen«, erklärte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser am Dienstag. Gleichzeitig würden die Verbraucherpreise weiter kräftig steigen. Das Ifo-Institut analysierte die Bankbilanzen der privaten Haushalte.

Die Einlagen von privaten Haushalten bei Banken in Deutschland schwollen demnach zwischen dem zweiten Quartal 2020 und dem ersten Quartal 2021 kräftig an. »Legt man die durchschnittliche Sparneigung der fünf Jahre vor Ausbruch der Coronakrise zugrunde, wurden in dieser Zeit gut 70 Milliarden Euro mehr auf den Bankkonten geparkt als üblich«, erläuterte Wollmershäuser.