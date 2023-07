Lahmende Wirtschaft DIHK-Chef warnt vor langer Stagnation

Das werde negative Folgen für die gesamte Wirtschaft haben, warnte Adrian. »Es geht erst einmal bergab mit der Konjunktur«. Und: »Ich wage keine Prognose, wann es wieder bergauf geht. Wir können wahrscheinlich schon froh sein, wenn wir beim Wirtschaftswachstum am Jahresende eine Null sehen und kein Minus.«

Seit langem fordern der DIHK und andere Wirtschaftsverbände mehr Wachstumsimpulse von der Politik wie etwa Steueranreize sowie mehr Tempo bei Planung- und Genehmigungsverfahren und weniger Bürokratie.

»Nach wie vor gehören die bürokratischen Hemmnisse zu den größten Herausforderungen, die Unternehmen tagtäglich bewältigen müssen«, sagte Adrian, der selbst eine Firma führt. »Der Umgang mit Vorschriften, Anträgen, Meldungen und Berichtspflichten ist das, was mich rein zeitlich am stärksten beansprucht. Und diese kostbare Zeit fehlt dann, um kreativ an neuen Lösungen und an unternehmerischen Konzepten zu arbeiten.«