Die Wirtschaft in den Staaten der Europäischen Union wird sich in diesem Jahr nach einer Prognose der EU-Kommission besser entwickeln als erwartet. Die Brüsseler Behörde erwartet für die EU beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) ein Wachstum von 0,8 Prozent, für die Eurostaaten von 0,9 Prozent, wie aus der am Montag veröffentlichten Schätzung hervorgeht. Damit hebt die EU-Kommission ihre Erwartungen im Vergleich zum Herbst um 0,5 beziehungsweise 0,6 Prozentpunkte an. Sowohl in der EU als auch in der Eurozone wird demnach eine Rezession ausbleiben.