Was das Fachkräftebarometer der KfW sagt

Erst vergangene Woche hatte die staatliche Bankengruppe KfW ihren aktuellen Fachkräftebarometer für das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht. Der Mangel an geeignetem Fachpersonal ist demnach weiterhin einer der größten Hemmschuhe für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland.

Das aktuelle KfW-ifo-Fachkräftebarometer finden Sie hier .

In der Dienstleistungsbranche herrsche die größte Knappheit, regional sei besonders Ostdeutschland betroffen, in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland sei die Lage dagegen günstiger. Große Unternehmen leiden mehr als kleinere. Insgesamt beklagten mehr als 42 Prozent der befragten Unternehmen einen Mangel an Fachkräften. Bei Rechts- und Steuerberatern berichten sogar rund drei Viertel von Fachkräftemangel.