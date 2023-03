Kein Sturm auf europäische Banken

Ähnlich hatte sich zuvor Ifo-Präsident Clemens Fuest geäußert, der ebenfalls nicht mit einer neuen Finanzkrise wie 2008/09 rechnet. »Wir müssen die Kirche im Dorf lassen«, sagte Fuest in Berlin. »Wir haben derzeit keinen realisierten Pleitefall in der Eurozone.« Es gebe weder in Deutschland noch in Europa einen Sturm auf die Banken. »Von einer Finanzkrise 2.0 sind wir Gott sei Dank weit entfernt«, so Fuest.

Die Fragilität des Bankensystems sei aber keine Frage der Vergangenheit. Die Risiken als Folge der kräftigen Zinsanstiege seien vorhanden. Die SVB hatte massiv in US-Staatsanleihen investiert, die wegen der steigenden Zinsen aber stark an Kurswert verloren haben. Das brachte die Bank nun in die Bredouille.