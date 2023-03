Inflation von drei Prozent im kommenden Jahr

»Die gestiegenen Erzeugerpreise und die zu erwartenden Lohnsteigerungen dürften die Verbraucherpreisinflation noch bis ins kommende Jahr hinein hoch halten«, sagt der Wirtschaftsweise Martin Werding. Erst im Jahr 2024 dürfte die Teuerungsrate demnach merklich auf 3,0 Prozent zurückgehen.

In den Monaten seit Jahresbeginn hatten sich die Aussichten wieder leicht aufgehellt. Allerdings besteht in der Finanzwelt seit der Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) große Verunsicherung. Weil sich in der Folge die Krise bei der Schweizer Großbank Credit Suisse Ende voriger Woche sehr schnell verschärft hatte, wurden plötzlich Rettungsmaßnahmen nötig, auf Druck der Finanzaufsicht übernimmt die größere UBS die Credit Suisse. (Mehr zu der Notübernahme der Schweizer Banken lesen Sie hier.) Viele fragen sich nun, ob damit das Bankenbeben ausgestanden ist oder ob noch weitere Krisenbanken das Finanzsystem herausfordern. Spätestens dann müsste man mit deutlichen Auswirkungen auf die übrige Wirtschaft rechnen.