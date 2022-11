Kylian Mbappé überflügelt die beiden Superstars angesichts seines jüngsten Vertrags deutlich. Erst im Mai hatte der eigentlich wechselwillige Franzose seinen Vertrag mit Paris Saint-Germain verlängert. Während der Vertragsverhandlungen hatte sich selbst der französische Premier Emmanuel Macron eingeschaltet und auf einen Verbleib in Paris gepocht. Am Ende dürfte sich der neue Vertrag in Paris äußerst lukrativ für Mbappé auszahlen.