Wohnungsbau Hohe Grunderwerbsteuer kommt Bundesländer teuer zu stehen

Eine niedrige Grunderwerbsteuer macht sich bezahlt, denn sie kurbelt den Wohnungsbau der Privatwirtschaft an. Die Ausgaben der Investoren sind sogar erheblich höher als in den Bundesländern, die die zusätzlichen Einnahmen über höhere Grunderwerbsteuersätze für staatlichen Neubau verwenden. Dies zeigt eine Analyse des IfW Kiel anhand der beiden Bundesländer Bayern und Sachsen, die ihre Grundsteuer im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern bislang noch nie erhöht haben. »Eine Reduktion der Grunderwerbsteuersätze dürfte die Wohnungsbautätigkeit anregen, die derzeit angesichts der Zinswende ins Stocken geraten ist«, sagt Autor Jens Boysen-Hogrefe. Die Untersuchung habe ergeben, dass die Bauinvestitionen in Bayern zwischen 2011 und 2020 durchschnittlich um acht Prozent höher lagen, in Sachsen betrug die Differenz sogar elf Prozent.