»Diese Initiativen sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer erfolgreichen industriellen Transformation«, erklärte ZF-Chef Holger Klein. Der zweitgrößte deutsche Autozulieferer und traditionelle Getriebehersteller steckt wie die gesamte Branche mitten im Umbruch zur Elektromobilität. Mit dem weiten Einsatzfeld der Chips eröffneten sich auch für ZF neue Geschäftschancen.

Wolfspeed habe sich nach Prüfen einiger möglicher Standorte in Europa für Deutschland entschieden wegen der qualifizierten Arbeitskräfte. Davon erhofft sich das Unternehmen Lowe zufolge eine besonders profitable Produktion. »Das Niveau an Qualität und Ausbildung von Technikern in Deutschland ist sehr, sehr hoch«, sagte er. »Unsere Aufgabe ist nur, sie für Halbleitermaschinen auszubilden, und dafür haben wir vier Jahre Zeit.« Wolfspeed rechne mit einer Förderung in Höhe von rund 20 Prozent der Gesamtinvestitionskosten, sagte Lowe dem »Handelsblatt«.