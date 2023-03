Der World Happiness Report wird von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in den USA auf Basis von Umfragen des Instituts Gallup jährlich erstellt.

Das nordische EU-Land belegt nun im sechsten Jahr in Folge den Spitzenplatz in dem Ranking – trotz der stark verschlechterten Sicherheitslage in Europa infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und des noch nicht abgeschlossenen finnischen Nato-Beitritts . Hinter Finnland folgen in der Rangliste Dänemark, Island, Israel und die Niederlande.