Diese sieht das Ministerium vor allem in der Weitergabe eines »biometrischen Faktors«. Der sei dann »mindestens diesem Unternehmen bekannt« und könne etwa »im Falle eines Datenleaks nicht mehr als sicher angesehen werden«. Worldcoin betonte beim Deutschlandstart, man habe bei der Entwicklung des Scanners und der Software auf den Schutz der Privatsphäre und das Prinzip der Datenminimalisierung geachtet, zudem halte man sich an deutsche und europäische Datenschutzgesetze. Dem Anbieter zufolge haben sich in 34 Ländern insgesamt bereits mehr als 2,1 Millionen Menschen die Iris scannen lassen.

»Eine Prüfung ist sicherlich notwendig«

Doch das Projekt stößt auf Bedenken: In Kenia stoppte das dortige Innenministerium diese Woche die laufenden Irisscans vorerst, in Frankreich hat die nationale Datenschutzbehörde eine Untersuchung gestartet. Weil die Betreiberfirma »Tools for Humanity« (Werkzeuge für die Menschheit) auch in Erlangen sitzt, ist in Sachen Datenschutz das Bayerische Landesamt zuständig. Man habe im vorigen November eine Prüfung eingeleitet, heißt es dort auf Anfrage, befasse sich nach Klärung von Formalien »erst seit einigen Wochen« mit den inhaltlichen Fragen. Worldcoin verhalte sich kooperativ. Der Bundesdatenschutzbeauftragte erklärt, man wolle das Votum der Bayern abwarten: »Angesichts der Idee der dauerhaften Speicherung biometrischer Daten durch Worldcoin ist eine solche Prüfung sicherlich notwendig.«