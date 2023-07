»Worldcoin ist jetzt live«, hieß es am Montag auf der Seite der Worldcoin-Stiftung. Das Projekt wurde demnach von Altman sowie Alex Blania und Max Novendstern gegründet. Die per Blockchain geschaffene Währung sei nun für die mehr als zwei Millionen Menschen nutzbar, die sich in der Betaphase registriert hätten.

»Wir wollen in mehr als 35 Städten in über 20 Ländern vertreten sein«

Der deutsche Physiker Blania sagte der »Wirtschaftswoche« am Montag: »Wir verlassen die Betaphase, bauen nun unsere Kapazität erheblich aus. Wir wollen in jeder Woche eine neue Stadt hinzubekommen, wo sich Nutzer anmelden können.« Derzeit habe das Unternehmen 250 biometrische Erfassungsgeräte, »die wir Orb nennen«. Am Jahresende sollen es laut Blania 1500 Geräte sein, »dann wollen wir in mehr als 35 Städten in über 20 Ländern vertreten sein«. Zudem habe das Unternehmen »eine neue Version unserer World App entwickelt«, die Zahlungen, Käufe und Überweisungen weltweit mit digitalen Vermögenswerten ermöglichen.