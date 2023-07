Der Internetkonzern Yahoo plant seine Rückkehr an die Börse. Das hat der Chef des Web-Pioniers Jim Lanzone der »Financial Times« (»FT«) gesagt. Damit will er dem im Silicon Valley ansässigen Unternehmen wieder zu altem Glanz verhelfen, so seine Begründung. Yahoo sei »finanziell bereit« und sehr profitabel, hieß es in dem Bericht am Dienstag.