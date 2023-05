Die weltweite Flotte von Privatjets hat sich demnach schon in den vergangenen zwei Jahrzehnten mehr als verdoppelt, schreiben das »Institute for Policy Studies« und die »Patriotic Millionaires« in ihrem Bericht . Im vergangenen seien mit 5,3 Millionen Privatflügen zudem mehr solcher Flüge durchgeführt worden als je zuvor.