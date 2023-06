Zahlungssysteme Girocard ohne Maestro: Was sich für Bankkunden ändert

Die Girocard, die von vielen immer noch »EC-Karte« genannt wird, wird es weiterhin geben. Mit 100 Millionen ausgegebenen Exemplaren ist die Bankkarte die mit Abstand am meisten genutzte in Deutschland. Tagtäglich wird mehr als 17 Millionen Mal mit der Girocard bezahlt, mehr als 40 Prozent des Einzelhandelsumsatzes in Deutschland werden auf diesem Wege beglichen.