Ein bizarrer Streit um die millionenschwere Zeppelin-Stiftung, in der die Nachkommen des Luftschiffpioniers Ferdinand Graf von Zeppelin um Macht und viel Geld rangen, ist entschieden. Zugunsten der Stadt Friedrichshafen. Mit diversen Klagen hatten der Urenkel des Luftschiffbauers und sein Sohn Frederic versucht, die Stiftung in Friedrichshafen aus städtischer Hand zu lösen. Das Landgericht Ravensburg entschied zwar im Dezember 2021 gegen sie, jedoch gingen sie in Berufung. Diese sei nun zurückgezogen worden, teilte ein Sprecher des Grafen von Brandenstein-Zeppelin mit. Damit ist der Gerichtsbeschluss rechtskräftig.