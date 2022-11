Ein grenzüberschreitender »Gemüsestreit« zwischen der Schweiz und Deutschland ist vorerst vom Tisch: Grenznahe Höfe und Gärtnereien können Kunden in der Schweiz weiterhin zollfrei mit Ware beliefern. Geplante neue Richtlinien mit Zollgebühren auf bestimmte Agrarprodukte werden »auf unbestimmte Zeit« ausgesetzt, berichtete der Bürgermeister von Basel, Beat Jans. Das habe der Schweizer Wirtschaftsminister Ueli Maurer am 31. Oktober schriftlich zugesichert. »Bis auf Weiteres gilt die aktuelle Praxis«, zitierte Jans aus dem Brief von Maurer.