Lottospieler werden die heutige Ziehung der Glückszahlen noch gespannter verfolgen als sonst. Denn bei der 15. Ziehung dieses Jahres am Mittwoch ist die Chance auf einen Hauptgewinn deutlich größer. Statt eins zu 140 Millionen liegt sie bei gut 15,5 Millionen oder sogar besser, wie die »Frankfurter Allgemeine Zeitung« berichtet. Der Grund: Der Lotto-Jackpot am vergangenen Samstag blieb ohne großen Sieger. Und das Gesetz will es, dass anschließend die 45 Millionen Euro auf jeden Fall ausgeschüttet werden – ganz gleich, ob der oder die Top-Tipps nun sechs, fünf, oder gar nur vier Richtige enthalten.

Bliebe diesmal auch die Gewinnklasse 2 unbesetzt, dann würde der Jackpot der folgenden Stufe, also fünf Richtigen plus Superzahl, zufließen. Hier beträgt die Gewinnwahrscheinlichkeit eins zu rund 542.000. Diese Gewinnklasse teilen sich allerdings regelmäßig etliche Lottospieler. Der jeweilige Gewinn würde also deutlich schrumpfen.

Es ist gar nicht so lange her, dass eine angesammelte Gewinnsumme auf die nächstniedrigere Gewinnklasse verteilt wird. Erst zu Jahresbeginn genügten sechs Richtige ohne Superzahl, um abzuräumen. Sechs Spieler konnten sich über einen Millionengewinn freuen.

Die aktuelle Regel zur Zwangsausschüttung des Jackpots gibt es seit gut anderthalb Jahren. Zuvor wurde ausgeschüttet, wenn zwölf aufeinanderfolgende Ziehungen ohne Hauptgewinner ausgingen.

Auch wenn es nach zwei Zwangsausschüttungen innerhalb weniger Monate scheint: Oft kommen solche Ziehungen nicht vor. Die erste dieser speziellen Lottorunden gab es am 14. Mai 2016. Einem Spieler aus Nordrhein-Westfalen genügten damals sechs Richtige ohne Superzahl für 37,1 Millionen Euro. Der höchste Jackpot des Spiels 6 aus 49 floss am 5. Dezember 2007 an drei Tipper aus Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Thüringen, die sich 45,4 Millionen Euro teilten.