Laut »SZ« hatte schon am 11. November 2021 eine vom Verkehrsministerium eingeschaltete Expertengruppe ihren Bericht vorgelegt, wonach die S-Bahn-Trasse erst 2037 fertig werden würde, ganze neun Jahre später als geplant – und mit 7,2 Milliarden Euro beinahe doppelt so teuer. Laut »tz« gab es erste Preisexplosions-Warnungen an das Ministerium noch viel früher, nämlich bereits im April 2020.