Aus verschiedenen Städten gab es in den vergangenen Tagen Berichte über lange Warteschlangen an Verkaufs- und Servicestellen der Verkehrsunternehmen. Dem VDV zufolge wurde bislang gut die Hälfte der Tickets per Smartphone bestellt. Die andere Hälfte wird demnach als Chipkarten ausgegeben. Mit einer Übergangsfrist bis Ende des Jahres darf das Ticket auch in Papierform mit digital lesbarem QR-Code ausgestellt werden.

Bei der Bestellung einer Deutschlandticket-Chipkarte kann es zu Verzögerungen kommen, da nicht überall genug Karten beschafft werden konnten. »Auch das Problem war uns vorher bekannt. Wir benötigen in nächster Zeit bis zu 30 Millionen Chipkarten für den deutschen ÖPNV. Da kommt es angesichts der Halbleiterkrise, der hohen Chipnachfrage aus vielen Branchen und des Kriegs in der Ukraine zwangsläufig zu Verzögerungen bei der Lieferung«, sagte VDV-Präsident Wortmann.