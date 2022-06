Wie funktionierte bisher Klimaschutz in der EU?

Bisher gibt es zwei Systeme in der EU für die CO 2 -Einsparung: Seit 2005 gibt es den EU-Emissionshandel (ETS), unter den aber nur die Industrie und Energieerzeuger, etwa Kohlekraftwerke und Chemiefabriken, fallen. Dabei bekommen die Unternehmen CO 2 -Zertifikate zugeteilt, teils kostenlos. Übersteigt ihr CO 2 -Ausstoß die zugeteilten Gutschriften, müssen sie am Markt zukaufen. Außerdem wird die Menge an verfügbaren Zertifikaten wegen eines automatischen Reduktionsmechanismus immer knapper. Wie wirksam der Emissionshandel ist, bestimmt sich dadurch, wie hoch dieser »Reduktionsfaktor« ist und wie viele Zertifikate frei an die Unternehmen zugeteilt werden. Denn je höher der CO 2 -Preis der Zertifikate, desto höher der Ansporn, auf CO 2 -sparende Technologien zu setzen.

Für alle anderen Bereiche gibt die EU bisher jedem Land ein Klimaziel vor – das sogenannte Effort-Sharing. Das betrifft Verkehr, Landwirtschaft, Gebäude, Abfall sowie manche Energie- und Industrieanlagen. Insgesamt sind darüber rund 60 Prozent der EU-Treibhausgasemissionen geregelt. Jeder Mitgliedstaat kann dann selbst entscheiden, welche Anreize oder Verbote er setzt, um diese Ziele zu erreichen. Das Effort-Sharing soll nun eingeschränkt werden – und dafür der Emissionshandel ausgeweitet werden. Das bedeutet mehr Regulierung auf europäischer – statt auf nationaler Ebene.