Die EU-Kommission schlug Anfang des Jahres vor, Gas und Atomkraft in die sogenannte Taxonomie-Verordnung aufzunehmen, mit der Milliardeninvestitionen in »grüne« Energien angekurbelt werden sollen. Mit der Taxonomie sollen Finanzströme gezielt in nachhaltige Technologien fließen. Demnach könnten Gelder von Investoren als »grün« gelabelt werden, wenn sie etwa in den Neubau von Atomkraft- oder neue Gaskraftwerke fließen.