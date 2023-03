Antike Stadt Abydos 2000 mumifizierte Widderköpfe in ägyptischem Tempel entdeckt

Im Tempel von Ramses II. in der antiken Stadt Abydos sind mehr als 2000 mumifizierte Widderköpfe aus der Ptolemäerzeit entdeckt worden. Auch Mumien von Schafen, Hunden, Ziegen, Kühen, Gazellen und Mangusten wurden von US-Archäologen der Universität New York an der berühmten archäologischen Stätte im Süden Ägyptens freigelegt, wie das Ministerium für Altertümer und Tourismus am Sonntag in Kairo mitteilte.