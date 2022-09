Hinweise in Hieroglyphen Eine Tür zur Grabkammer der Nofretete?

Die Grabkammer der ägyptischen Königin Nofretete ist sagenumwoben. Lag sie versteckt hinter der Kammer ihres Stiefsohns Tutanchamun? Die Theorie ist nicht neu. 2014 bereits hatte der britische Ägyptologe Nicholas Reeves Linien an den Wänden des Grabes entdeckt, die die Umrisse zweier Durchgänge in weitere Kammern sein sollten, die Forschung deutete ebenfalls darauf hin. Nun will Reeves mit der Entdeckung versteckter Hieroglyphen im Grab von Tutanchamun neue Hinweise gefunden haben, wie er dem »Guardian« sagte. Beweisen lässt sich die Theorie allerdings nicht.