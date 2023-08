Die Forschenden haben Zähne und Knochen des Tiers mithilfe von CT-Scans untersucht. So konnten sie das Wachstums- und Entwicklungsmuster der Art rekonstruieren. Eine rasche Zahnentwicklung und die geringe Größe von Tutcetus deuten demnach auf ein schnelles Lebenstempo der frühen Wale hin. Außerdem trage die Entdeckung von Tutcetus zum Verständnis des frühen Erfolgs der Basilosaurier in der aquatischen Umwelt bei: Sie hatten, so heißt es, die Fähigkeit, andere Tiere zu verdrängen. Außerdem konnten sie sich opportunistisch an neue Nischen anpassen, nachdem sie ihre Bindungen an das Land gelöst hatten. Die Ergebnisse des Teams legen nahe, dass dieser Übergang wahrscheinlich in den (Sub-)Tropen stattgefunden habe, heißt es.