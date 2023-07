Es gibt Restaurants oder Imbisse, in denen fühlt man sich besonders wohl. Deshalb besucht man sie immer wieder gern. So ähnlich ergeht es manchen Tieren: Seit etwa 3.000 Jahren kehren Generationen von grünen Meeresschildkröten zum Fressen zu denselben Seegraswiesen an den Küsten Ägyptens und Westlibyens zurück. Das jedenfalls zeigt die Studie einer Wissenschaftlerin, die im Fachblatt »Proceedings of the National Academy of Sciences« veröffentlicht wurde.