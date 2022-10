Versteckt hinter neuerem Text Erster bekannter Sternenkatalog wiederentdeckt

Auf den ersten Blick erscheint das Dokument schlicht wie ein wiederverwendetes Pergament aus einem ägyptischen Kloster, auf das später christliche Texte geschrieben wurden. Doch dahinter steckt offenbar mehr: Es könnte sich um einen Teil des verschollenen Sternenkatalogs von Hipparchos handeln, berichten Fachleute in der Fachzeitschrift »Journal of the History of Astronomy« . Der Sternenkatalog des antiken Astronomen gilt in der Wissenschaftsgeschichte als der frühste bekannte Versuch, den Himmel zu kartieren. Allerdings ließ sich das Werk bislang nicht finden.