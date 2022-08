Wiederaufbau statt Prävention, das scheint oft das inoffizielle Motto zu sein. »Es ist unfassbar teuer, so träge zu agieren, wie es Deutschland tut«, bestätigt mir Deutschlands wohl bekanntester Katastrophenforscher Martin Voss . In diesem Fall ging es aber gar nicht um Brände oder Flut, sondern um die Pandemie. Sie erinnern sich? Auch hier zeigt sich ein ähnliches Muster bei den deutschen Katastrophenmuffeln: Erst mal abwarten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist.

Nun steht ein harter Coronaherbst vor der Tür. Zu meiner Überraschung scheint die Koalition sich tatsächlich auf ein paar Leitlinien zu einigen, um handlungsbereit zu sein. Was mich besonders freut: Zum Werkzeugkoffer könnte endlich auch das systematische Testen von Abwasser auf Virenpartikel als Frühwarnsystem gehören, wie es in vielen anderen Ländern längst erfolgreich getan wird.

Seit Jahren schreibe ich mir zur pandemischen Klarheit aus der Kloake die Finger wund . Nun kommt Deutschland in diesem Punkt in die Gänge. Besser spät als nie, denn die nächste Bedrohung wartet schon: Susanne Lackner, Professorin an der TU Darmstadt, schrieb mir am Montag, dass es ihrem Team gelungen ist, auch Affenpocken-Viren in Kläranlagen in Hessen nachzuweisen.

Bleiben Sie munter!

Ihr Hilmar Schmundt

Außerdem empfehle ich Ihnen:

Kernfusion: Sonne in Käfighaltung. Mehr als 30 Firmen weltweit versprechen, Kernfusionsreaktoren zu entwickeln. Sie würden damit vollbringen, woran die staatlich finanzierte Großforschung seit Jahrzehnten scheitert. Auch zwei deutsche Start-ups sind dabei .

Landesweites Abwassermonitoring scheint zu funktionieren, es bildet das Pandemiegeschehen zuverlässig und frühzeitig ab - zumindest in Österreich. Hier eine aktuelle Studie dazu in »Nature Biotechnology« .

Lithium-Produktion in Deutschland: Der Schatz im Oberrheingraben. Lithium ist als »weißes Gold der Energiewende« begehrt und teuer. Mit neuartigen Verfahren könnte es bald auch in Deutschland gewonnen werden. Doch Bürgerinitiativen machen dagegen mobil – aus Angst vor Erdbeben .

Erneuerbare Energie in Bayern: Ist Söder Sonnenkönig oder Hochstapler? Geht es nach Markus Söder, dann ist Bayern in der Energiewende leuchtendes Vorbild. In fast allen Statistiken sieht er den Freistaat bundesweit vorn. Seine Zahlen im Faktencheck .

Affenpockenfall bei 9-Jährigem in den Niederlanden: Kann sich jeder überall anstecken? Bislang verbreiteten sich die Affenpocken vor allem unter Männern mit vielen Sexualkontakten. Doch auch über 80 Kinder sind erkrankt. Hohe Fallzahlen steigern das Risiko, dass das Virus heimisch wird – und für gefährlichere Mutationen.

Raumfahrt: »Voyager 1« funkt plötzlich rätselhafte Signale. 23,4 Milliarden Kilometer – keine Raumsonde ist weiter von der Erde entfernt als »Voyager 1«. Doch seit Kurzem sendet sie nur noch Kauderwelsch. IT-Experten der Nasa fragen sich: Was ist da draußen los?

Hitzewellen: Kann man sich darauf vorbereiten? Andreas Matzarakis vom Deutschen Wetterdienst erläutert, wo die Überlebensschwelle liegt, wie man sich schützt – und welche Messwerte wichtiger sind als die Temperatur.