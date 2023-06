Giraffen in Ostafrika sind bedroht – möglicherweise stärker als bisher vermutet. Das jedenfalls legt eine Studie nahe, die in der Fachzeitschrift »Ecology and Evolution« veröffentlicht wurde. Demnach haben sich einige Massai-Giraffen seit mehr als 1.000 Jahren nicht mehr gekreuzt. In einigen Fällen sogar seit Hunderttausenden von Jahren nicht, schreiben die Forscherinnen und Forscher, was die genetische Vielfalt stark einschränkt.