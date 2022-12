Nach dem vermehrten Auftreten der Vogelgrippe vor allem bei Pelikanen will das Gesundheitsministerium des südamerikanischen Krisenstaats Venezuela mit einem Aktionsplan zur Vorbeugung und Behandlung gegen die Krankheit vorgehen. Der Plan sei zusammen mit dem Ministerium für Ökosozialismus, dem Wissenschaftsministerium und dem Agrarministerium entwickelt worden, hieß es in einem Tweet des Gesundheitsministeriums in der Hauptstadt Caracas am Freitagabend. Nähere Angaben machte das Gesundheitsministerium zunächst nicht.